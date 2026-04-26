LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | comincia il warm-up

Alle 9:00 di questa mattina si è avviato il warm-up per il Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. Durante la sessione, il pilota ha migliorato progressivamente il suo tempo, arrivando a sfiorare la prima posizione, con un margine di circa un secondo rispetto al leader. La pista si presenta umida e il vento è moderato, influenzando le prestazioni dei piloti. La sessione si concluderà tra pochi minuti, prima dell'inizio delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BANDIERA A SCACCHI! -1 minuto: Fabio Di Giannantonio insidia la prima posizione, raccogliendo un gap di 0.024 da Alex Marquez. -2 minuti: Jorge Martin adesso è quarto con 0.290 -3 minuti: sale la china Raul Fernandez, adesso secondo a 0.088 da Alex Marquez -4 minuti: risale Bagnaia, adesso terzo a 0.126. Ancora niente di incisivo da Bezzecchi. -5 minuti: arriva Alex Marquez che segna 1:37.608, poi il fratello Marc a 0.001, quindi Fernandez a 0.226. -5 minuti: Fermin Aldeguer segna il tempo più basso fino a questo momento, 1:38.556, ma siamo solo agli inizi. -6 minuti: a breve arriveranno i primi tempi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA SEMAFORO VERDE, COMINCIA IL WARM-UP 14. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -10 minuti: doppia media per la maggior parte dei piloti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; GP Spagna 2026, Gara: warm up alle 9.40 – DIRETTA; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!. LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa MotoGP torna in pista oggi per il GP di Spagna 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Jerez. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Di Giannantonio, Bezzecchi parte 4° ... fanpage.it Diretta MotoGp | Streaming gara live video tv, orario GP Spagna 2026 Jerez (oggi domenica 26 aprile)Diretta MotoGp streaming gara GP Spagna 2026 Jerez live video tv, orario oggi domenica 26 aprile: cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net “Il problema di Jorge Abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun tipo di problema tecnico, bensì procedurale". - Fabiano Sterlacchini, DT Aprilia #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomo - facebook.com facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno" x.com