LIVE Moto3 GP Francia 2026 in DIRETTA | commovente podio per Matteo Bertelle! Trionfa Quiles
Nel Gran Premio di Francia 2026, Matteo Bertelle ha conquistato un podio che ha emozionato gli spettatori, mentre Quiles si è aggiudicato la vittoria. La gara si è svolta in un clima di grande tensione e determinazione tra i piloti, con momenti di alta intensità fino alla bandiera a scacchi. La diretta ha seguito passo dopo passo gli sviluppi della competizione, permettendo agli appassionati di vivere in tempo reale ogni istante della corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 E’ tutto, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso con noi questi momenti magici. Rimanete con noi per seguire anche le gare di Moto2 e, ovviamente, di MotoGP. Buon proseguimento di giornata! 11.37 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata, con Quiles che prende letteralmente il largo 1 Maximo Quiles – KTM – 115 pt 2 Adrian Fernandez – Honda – 69 pt (-46) 3 Alvaro Carpe – KTM – 53 pt (-62) 4 Valentin Perrone – KTM – 52 pt (-63) 5 Veda Pratama – Honda – 50 pt (-65) 6 Marco Morelli – KTM – 48 pt (-67) 7 Guido Pini – Honda – 46 pt (-69) 8 David Almansa – KTM – 41 pt (-74) 9 Brian Uriarte...🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: ottimo inizio per Quiles, Bertelle in lizza per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro: l’infortunio, il coma, le difficoltà anche nello stare semplicemente i piedi.
LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: ottimo inizio per Quiles, Bertelle sulla scia del gruppo di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 6/13 Pratama passa Pini, che adesso è quinto.