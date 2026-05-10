LIVE Moto3 GP Francia 2026 in DIRETTA | commovente podio per Matteo Bertelle! Trionfa Quiles

Nel Gran Premio di Francia 2026, Matteo Bertelle ha conquistato un podio che ha emozionato gli spettatori, mentre Quiles si è aggiudicato la vittoria. La gara si è svolta in un clima di grande tensione e determinazione tra i piloti, con momenti di alta intensità fino alla bandiera a scacchi. La diretta ha seguito passo dopo passo gli sviluppi della competizione, permettendo agli appassionati di vivere in tempo reale ogni istante della corsa.

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