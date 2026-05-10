Al GP di Francia 2026 di Moto3, il pilota Quiles ha avuto un avvio positivo, mentre Bertelle si trova in corsa per un posto sul podio. Durante l’ultimo giro, si sono verificati problemi di salute per un altro pilota coinvolto in un incidente, che ha portato a un ricovero in coma e complicazioni nel muovere i piedi. La gara è seguita in diretta con aggiornamenti continui su quanto accaduto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro: l’infortunio, il coma, le difficoltà anche nello stare semplicemente i piedi. Sembrava finita per Matteo, ma non è mai finita per chi ci crede fino alla fine. Ultimo giro: STRINGI I DENTI MATTEO, CHE STAI TORNANDO LI’, DOVE MERITI DI STARE. Intanto Quiles non ha mai smesso di martellare, Fernandez di inseguire. Giro 1213 Sarebbe un podio significativo per Bertelle, che tornerebbe sul podio dopo un periodo tormentatissimo, arrivato proprio dopo Austin 2025, il momento più alto della sua carriera. Giro 1213 Bertelle si avvicina ancora a Fernandez. Il podio è vicino, ma la pista è insidiosissima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: ottimo inizio per Quiles, Bertelle in lizza per il podio

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