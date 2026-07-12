LIVE Moto3 GP Germania 2026 in DIRETTA | comincia la gara!

Alle 14.00 è iniziata la gara di MotoGP al GP Germania 2026. La maggior parte dei piloti ha scelto pneumatici hard, esclusi quelli con rivale Rivacold. La gara si svolge in condizioni di pista asciutta. La corsa è partita con i primi sorpassi e posizioni già definite. Nessun incidente grave è stato segnalato fino a questo momento. La gara prosegue con i piloti che cercano di migliorare le proprie posizioni in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 11.01 Doppia hard per praticamente tutti i centauri in pista, tolti i centauri Rivacold. 11.00 Si libera la pista, parte il warm-up lap! 10.58 Comincia a liberarsi pian piano la griglia, tra poco si parte! 10.54 Ultimi accorgimenti in griglia di partenza prima del warm-up lap. It’s a beautiful day for racing and #Moto3 gets us started For the first time ever, Brian Uriarte lines up on pole position #GermanGP pic.twitter.comCn2BijpSTn — MotoGP (@MotoGP) July 12, 2026 10.52 Questa la griglia di partenza: 10.49 Fari puntati ovviamente si Maximo Quiles. Non troppo brillante in questo weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

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