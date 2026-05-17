LIVE Moto3 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | comincia la gara!

Alle 9.40 e alle 14 sono previste le sessioni di warm-up e gara di MotoGP al GP della Catalogna 2026. La gara di Moto3 è iniziata, con aggiornamenti disponibili attraverso la diretta live. I fan possono seguire gli sviluppi della competizione cliccando sul collegamento dedicato. La cronaca in tempo reale permette di seguire passo passo le azioni dei piloti durante le sessioni del fine settimana. La copertura comprende anche i momenti chiave delle qualifiche e delle prove di riscaldamento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA IL GP DI CATALOGNA PER LA MOTO3 11.00 Si libera la griglia. Sta per cominciare il warm-up lap. Ricordiamo che i giri saranno in tutto 19. 10.59 19 gradi la temperatura dell’aria, 18 quella dell’asfalto. Umidità al 58%, vento a 8 kmh. 10.58 Ultimi movimenti in griglia, manca pochissimo allo spegnimento dei semafori. Ricordiamo la classifica piloti: 1 QUILES Maximo SPA 115 2 FERNANDEZ Adrian SPA 69 3 CARPE Alvaro SPA 53 4 PERRONE Valentin ARG 52 5 PRATAMA Veda INA 50 6 MORELLI Marco ARG 48 7 PINI Guido... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: comincia la gara! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Moto3, GP Brasile 2026 in DIRETTA: comincia la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gio 3/24 Sbavatura di Quiles che va largo, Morelli lo passa. LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio della gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit Diretta live Moto3 GP di Barcellona al MontmelòIl racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 ... sport.virgilio.it LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... oasport.it