LIVE Moto3 GP Germania 2026 in DIRETTA | alle 11 | 00 la gara

Alle 11:00 si svolge la gara di Moto3 al GP Germania 2026. La diretta è disponibile online e si può aggiornare cliccando sul link dedicato. La gara si svolge alle 14:00, con una copertura in tempo reale. Gli italiani partecipanti si trovano in posizioni lontane dalle prime file e dovranno affrontare una competizione difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 10.44 Sarà una gara complessa per gli italiani, lontani dalle prime file. 10.40 Buongiorno, Amici di OA Sport. 20 minuti all’inizio della gara. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Sachsenring siamo pronti a vivere una mattinata di grande emozioni, con sorpassi e controsorpassi tipici della classe più leggera. Ieri in occasione delle qualifiche a pole position è andata allo spagnolo classe 2008 Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:24. 🔗 Leggi su Oasport.it

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