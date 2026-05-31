La gara di Moto3 al GP Italia 2026 inizia alle 11.00, con gli italiani che devono recuperare posizioni. La competizione si svolge sulle colline toscane, con la partenza prevista come da tradizione dalla classe più leggera. La gara promette sorpassi e contro-sorpassi sul lungo rettilineo del Mugello. La pista offre uno scenario ideale per emozioni e adrenalina, mentre i piloti affrontano le ultime fasi di questa corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 Ci attende una domenica tutta da vivere tra le colline toscane! Si partirà come tradizione dalla gara della classe più leggera che, statene certi, ci regalerà sorpassi e contro-sorpassi mozzafiato sul lunghissimo rettilineo del Mugello! 10.40 Buongiorno e benvenuti al Mugello! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il Gran Premio d’Italia della Moto3! Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello ci attende una gara di estrema importanza per l’intera stagione con il lungo rettilineo della pista toscana che sarà protagonista di decine di sorpassi e contro-sorpassi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: alle 11.00 il via della gara, gli italiani devono rimontare

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