Alle 11.00 è iniziata la gara Moto3 al GP Italia 2026, ma il pilota che aveva ottenuto la pole position non partecipa alla corsa. A circa due minuti dall'inizio, i piloti sono tornati sulla griglia di partenza, che si sta progressivamente riempiendo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 I piloti fanno il loro ritorno sulla griglia di partenza che, via via, va nuovamente riempiendosi. Pochi secondi e sarà dato il via ufficiale. Sale la tensione al Mugello, c’è anche Kimi Antonelli appostato sul muretto del rettilineo! 11.01 I piloti procedono nel giro di ricognizione sullo splendido scenario del Mugello. Cornice di pubblico importante dopo anni nei quali le presenze non erano numerose. 5250 metri nelle colline toscane per un circuito amato da tutti. 11.00 Ci siamo! Prende il via il giro di ricognizione. I piloti lasciano lo schieramento di partenza dove faranno ritorno tra poco per dare il via alla gara! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: alle 11.00 il via, il poleman Almansa non prenderà parte alla gara!

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