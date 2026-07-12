LIVE Moto3 GP Germania 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Al via del Gran Premio di Germania, l'undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, si sono schierati in griglia i piloti. La gara si svolge sulla pista tedesca, con le moto pronte a partire per i primi giri. Gli spettatori sono presenti lungo il circuito, mentre le telecamere inquadrano i corridori in attesa del semaforo di partenza. La gara è in corso e si aggiornano i primi risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Sachsenring siamo pronti a vivere una mattinata di grande emozioni, con sorpassi e controsorpassi tipici della classe più leggera. Ieri in occasione delle qualifiche a pole position è andata allo spagnolo classe 2008 Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:24.880 precedendo l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) ed il malese Hakim Danish (KTM MT). Seconda fila per il leader della classifica piloti Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) seguito dal connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e dal finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3). 🔗 Leggi su Oasport.it

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