LIVE Moto3 GP Spagna 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla copertura in tempo reale del Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale. La gara di Moto3 si svolge oggi, con aggiornamenti continui sui risultati e sugli sviluppi della competizione. La partenza è prevista in mattinata, e seguiranno le fasi principali dell’evento, con dettagli sulle posizioni dei piloti e eventuali incidenti o cambi di leadership. Rimanete collegati per tutte le novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Jerez, i grandi protagonisti della categoria più leggera andranno alla ricerca di un successo che assegnerà punti pesanti. In testa alla classifica piloti c’è sempre Maximo Quiles con un vantaggio 23 punti su Carpe. Lo spagnolo del CFMOTO Aspar Team ha ieri ottenuto la pole position dopo aver dominato i turni di prove libere nonostante le condizioni non perfette del tracciato. L’iberico è indubbiamente l’unico grande favorito di oggi e farà di tutto per conquistare la seconda vittoria stagionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale MARC MÁRQUEZ APUNTA A LOS TEST DE JEREZ, CHARLANDO CON DIEGO LACAVE Notizie correlate LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026,... Leggi anche: LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez. LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a JerezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul ... oasport.it Kevin si prende la vittoria superando all'ultimo giro Niccolò (poi squalificato per irregolarità tecnica). Bianchi trionfa in Sportbike, Rizzi in Moto4, Perez domina in Moto3 - facebook.com facebook Muñoz c’ha provato, ma Quiles continua il suo streak e si guadagna anche la pole a Jerez! #maximoquiles #jerezgp #moto3 x.com