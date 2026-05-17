LIVE Moto3 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della gara Moto3 del Gran Premio della Catalogna 2026, sesta prova del campionato mondiale di quest'anno. La competizione si svolge sul circuito catalano, con i piloti impegnati in qualifiche e prove libere nelle giornate precedenti. La giornata di gara si svolge con un numero preciso di partecipanti, partenza alle ore stabilite e sorpassi che si susseguono lungo il tracciato. Gli aggiornamenti vengono forniti in diretta, con dettagli su posizione, tempi e incidenti che si verificano durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio della Catalogna 2026, sesta tappa del Motomondiale 2026. Sulla mitica pista del Montmelò, i centauri della classe più leggera andranno a caccia della gloria, con il solito Maximo Quiles intenzionato a proseguire la sua fuga in solitaria. Non sarà tuttavia semplice per l’ex rookie in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team, il quale dovrà partire dalla terza fila dopo aver strappato la settima posizione in qualifica. La pole position è invece di Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) il quale precede David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). 🔗 Leggi su Oasport.it

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