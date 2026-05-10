LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | Guevara conquista Le Mans davanti a Gonzalez e Ortola! Sesto posto per un arrangiato Vietti

Durante il GP di Francia 2026 di Moto2, Guevara ha vinto la corsa a Le Mans, arrivando davanti a Gonzalez e Ortola. Vietti, che ha dovuto affrontare alcune difficoltà, si è classificato in sesto posizione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui forniti dall’agenzia di stampa. La cronaca si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

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