LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | Guevara conquista Le Mans davanti a Gonzalez e Ortola! Sesto posto per un arrangiato Vietti
Durante il GP di Francia 2026 di Moto2, Guevara ha vinto la corsa a Le Mans, arrivando davanti a Gonzalez e Ortola. Vietti, che ha dovuto affrontare alcune difficoltà, si è classificato in sesto posizione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui forniti dall’agenzia di stampa. La cronaca si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, che termina qui. Buon proseguimento di giornata a tutti! 13.00 Questa la classifica generale piloti aggiornata dopo il termine della gara, con Guevara che accorcia in maniera importante il distacco da Gonzalez che, tuttavia, resta solido in prima posizione. Vietti resta quarto ma il pilota Boscoscuro perde terreno, gli episodi successi in gara non hanno aiutato. Manuel GONZALEZ 79.5 pt. Izan GUEVARA (–9.5). Senna AGIUS (–20.5). Celestino VIETTI (–26.5). David ALONSO (–31.5). Daniel HOLGADO (–36.5). Ivan ORTOLA (–40.🔗 Leggi su Oasport.it
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