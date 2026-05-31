Durante il GP Italia 2026 di Moto2, alla nona tornata su diciannove, Vietti ha superato Guevara e Veijer, che ha registrato un tempo di 54 secondi. La corsa vede una lotta tra Gonzalez e Ortolà, che si stanno sfidando nelle prime fasi. I piloti continuano a confrontarsi intensamente dopo i primi giri, mentre le posizioni si modificano. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 919 Vietti ha preso Guevara e Veijer, che ha girato in cinquanta e quattro. Bela risalita per l’azzurro che può puntare alla top 5. Giro 819 Impossibile seguire il ritmo dei primi due della classe. Salac praticamente a due secondi. Giro 719 Adesso un fattore sarà la gestione delle gomme. Celestino Vietti entra in top 10 Giro 719 Continuano a martellare Gonzalez ed Ortolà. Filip Salac, terzo, ha praticamente un gap di mezzo secondo. Cade nel frattempo Sasaki. Giro 619 Gonzalez e Ortolà scavano un solco sugli avversari, quasi ad un secondo. Nel frattempo Vietti insidia Arbolino, in questo momento decimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2026 in DIRETTA: lotta tra Gonzalez e Ortolà dopo i primi giri

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