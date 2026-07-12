LIVE Moto2 GP Germania 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Un pilota è caduto durante la gara di Moto2 al GP Germania 2026, causando la bandiera rossa e l’interruzione momentanea della corsa. La corsa si è fermata a metà, mentre i soccorsi sono intervenuti sul circuito. Dopo circa 20 minuti, la gara è ripresa con i piloti in fila indiana. Nessuna informazione immediata sulle condizioni del pilota coinvolto. La classifica si è rimescolata dopo la ripresa, con alcuni piloti che hanno approfittato della pausa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Germania valido per il Motomondiale di Moto2, con Manuel Gonzalez a caccia di punti importanti per la classifica piloti: il primatista mondiale partirà in seconda posizione alle spalle di un grandissimo Ivan Ortola, il quale ha messo a segno un meraviglioso 1:21.493 che è valsa la pole position a Sachsenring. Il primo inseguitore di Gonzalez per il titolo mondiale, distante 57.5 punti, è Izan Guevara che partirà in terza posizione alle spalle del connazionale al Gran Premio di Germania. Non lascia il segno in qualifica il colombiano David Alonso, vincitore dell’ultima gara disputata al GP d’Olanda, che dovrà accontentarsi della settima posizione in griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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