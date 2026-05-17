LIVE Moto2 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla cronaca in tempo reale dal Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si sta svolgendo oggi con le prove ufficiali e le qualifiche, mentre i piloti si preparano a scendere in pista per le prossime gare. Seguiranno aggiornamenti sui tempi, le posizioni e eventuali incidenti. La competizione si svolge sul circuito di Barcellona, con piloti provenienti da diverse nazioni e squadre impegnati a conquistare punti importanti in classifica.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Barcellona va in scena oggi una gara molto importante per la classifica piloti. Davanti a tutti c’è ancora Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) con 79.5 punti. Il grande favorito di oggi è però Celestino Vietti. Il centauro italiano ha firmato ieri una pole position inattesa e che mancava da due anni. Il portacolori del Boscoscuro SpeedRS Team deve oggi portare a terminare la missione vincendo anche un GP che lo potrebbe rilanciare nella classifica e che potrebbe dargli stimoli in più per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Motomondiale | GP Catalunya 2026 - Commento LIVE Sprint Sullo stesso argomento LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE... LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per... GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2026, ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Martin per la rimonta, duello Alex Marquez-Acosta per il successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. oasport.it