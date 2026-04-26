Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Seguiremo in tempo reale gli aggiornamenti sulla gara, con dettagli sugli orari, il programma della giornata e la copertura televisiva. La corsa si svolge in un circuito situato in Spagna, con piloti che affrontano le varie sessioni di qualifiche e la gara principale. Restate con noi per tutti gli sviluppi dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una tappa fondamentale per la stagione. Dopo la lunga pausa del mese di aprile, infatti, si tornerà in azione con 25 punti in palio davvero pesanti. Chi sarà in grado di fare bottino pieno e rilanciarsi verso la fase più calda del campionato? Alle ore 12.15 si spegneranno i semafori e prenderà il via una gara che si annuncia, come sempre, vibrante. Dalla casella della pole position prenderà il via Collin Veijer affiancato da Alex Escrig e Manuel Gonzalez.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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