Zlatan Ibrahimovic ha criticato Noni Madueke durante la partita, affermando che l’inglese è stato “inesistente”. Ha anche commentato che l’Inghilterra ha giocato in dieci uomini. Ibrahimovic è commentatore per Fox.

Zlatan Ibrahimovic, commentatore per Fox, si è scagliato duramente contro Noni Madueke dell'Inghilterra: "E' come se Tuchel avesse giocato in dieci, è stato inesistente.". Alla fine di Inghilterra-Norvegia, Jude Bellingham si è scagliato contro il suo allenatore, Thomas Tuchel: "Ha detto che abbiamo giocato male? Forse non sa cosa vuol dire giocare contro Haaland, Sorloth, Odegaard.". Il papà di Erling, invece, ha criticato l'arbitro Turpin: "Siamo stati derubati". Questo il tabellone completo con tutte le partite giocate e le due semifnali ancora da fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Mondiali - Ibra sull'Inghilterra: "Hanno giocato in 10, Madueke inesistente"

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Pujian Zlatan Ibrahimovic untuk seorang Harry Kane

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Leggende del calcio con meno gol (4) di #GonçaloRamos in fase a eliminazione diretta #Mondiali: 0: Rooney, Ibra, Van Basten 1: CR7, Henry, Van Persie, Raúl, Ronaldinho, Iniesta 2: Romário, Batistuta, Suárez, Matthäus 3: Villa, Neymar, Griezmann, Forlán, x.com