LIVE Norvegia-Inghilterra 0-0 | cross di Madueke palla sul fondo

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il giocatore Madueke ha effettuato un cross che si è concluso con la palla che è uscita sul fondo. In tribuna era presente anche un ex calciatore della nazionale inglese, attualmente presidente di una squadra statunitense in cui milita Leo Messi. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presente in tribuna anche l'ex stella della nazionale inglese, presidente dell'Inter Miami, squadra in cui gioca Leo Messi Bella apertura di Anderson, che fa correre sulla destra Madueke: uno contro uno con Wolfe e pallone messo in mezzo senza successo Tutto pronto a Miami: il primo pallone del match è della Norvegia Un minuto di silenzio in memoria del giocatore sudafricano Adams, scomparso nelle scorse ore a 25 anni (4-2-3-1) Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, D. Rice; Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Kane. All. Tuchel (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Braut Haaland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live norvegia inghilterra 0 0 cross di madueke palla sul fondo
© Gazzetta.it - LIVE Norvegia-Inghilterra, 0-0: cross di Madueke, palla sul fondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Norvegia-Inghilterra, le ufficiali: Solbakken con Sorloth. Saka in panchina: c'è MaduekeLa formazione della Norvegia include Solbakken e Sorloth, mentre l'Inghilterra schiera Madueke in panchina e Saka titolare.

Leggi anche: LIVE Alle 23 Norvegia-Inghilterra, le ufficiali: Solbakken con Sorloth. Saka in panchina: c'è Madueke

Temi più discussi: Norvegia - Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Messico-Inghilterra 2-3. Brasile ko 2-1 con la Norvegia: decide la doppietta di Haaland; Norvegia-Inghilterra: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Norvegia-Inghilterra, quarti dei Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming.

norvegia inghilterra live norvegia inghilterra 0Norvegia-Inghilterra 0-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: partita iniziata regolarmente alle 23La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Miami: tutti gli aggiornamenti live, sull'orario d'inizio che rischia di cambiare e il risultato di Norvegia-Inghilterra ... fanpage.it

norvegia inghilterra live norvegia inghilterra 0LIVE Norvegia-Inghilterra, 0-0: cross di Madueke, palla sul fondoAll'Hard Rock Stadium di Miami in palio un posto in semifinale, è la sfida tra due dei bomber del Mondiale: Kane 6 gol, Haaland 7 gol ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web