LIVE Norvegia-Inghilterra 0-0 | cross di Madueke palla sul fondo

Notizia in breve

Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il giocatore Madueke ha effettuato un cross che si è concluso con la palla che è uscita sul fondo. In tribuna era presente anche un ex calciatore della nazionale inglese, attualmente presidente di una squadra statunitense in cui milita Leo Messi. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0.