LIVE Norvegia-Inghilterra 0-0 | cross di Madueke palla sul fondo
Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il giocatore Madueke ha effettuato un cross che si è concluso con la palla che è uscita sul fondo. In tribuna era presente anche un ex calciatore della nazionale inglese, attualmente presidente di una squadra statunitense in cui milita Leo Messi. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0.
Presente in tribuna anche l'ex stella della nazionale inglese, presidente dell'Inter Miami, squadra in cui gioca Leo Messi Bella apertura di Anderson, che fa correre sulla destra Madueke: uno contro uno con Wolfe e pallone messo in mezzo senza successo Tutto pronto a Miami: il primo pallone del match è della Norvegia Un minuto di silenzio in memoria del giocatore sudafricano Adams, scomparso nelle scorse ore a 25 anni (4-2-3-1) Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, D. Rice; Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Kane. All. Tuchel (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Braut Haaland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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