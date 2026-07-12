LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | le azzurrine si giocano il titolo!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurrine sfidano le turche nella finale degli Europei Under 18 di pallavolo femminile. La partita si sta disputando in diretta, con le squadre che si contendono il titolo. La cronaca segue gli scambi e i punti segnati, senza commenti o analisi. Gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale, mentre le giovani atlete si affrontano sul campo per conquistare il primo posto del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Turchia, finale degli Europei Under 18 di pallavolo femminile. Il classico europeo degli ultimi anni si ripropone anche a livello giovanile: a Riga (Lettonia) italiane e turche si contendono la palma di Campionesse d’Europa under 18. L’Italia di Stefano Gregoris va a caccia del riscatto contro la Turchia. Contro la formazione anatolica le azzurrine hanno rimediato una, ininfluente, sconfitta al tie-break nell’ultima partita del girone. Un passo falso che non ha compromesso il cammino delle italiane, che hanno chiuso il raggruppamento in seconda posizione strappando l’accesso per la semifinale, dove hanno sconfitto nettamente la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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