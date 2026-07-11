LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | caccia alla finale per le azzurrine
Alle 12:10 è iniziata la semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 tra Italia e Spagna. La partita si sta svolgendo in diretta e l’obiettivo delle azzurrine è qualificarsi per la finale. La diretta aggiorna costantemente sull’andamento dell’incontro, offrendo una copertura in tempo reale dei punti e delle azioni principali. La partita rappresenta una fase decisiva del torneo, che si sta disputando nel 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Buongiorno amici ed amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella diretta live testuale della semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22. La partita delle azzurrine comincerà fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella diretta live testuale della semifinale dell’ Europeo di volley femminile under 22. Le giovani azzurre dovranno vedersela con le iberiche per raggiungere la finale. Le ragazze di coach Nino Gagliardi si sono qualificate alle semifinali dopo l’ottimo cammino nella fase a gironi. Con tre vittorie, con Polonia, Serbia e Portogallo, l ‘Italia si è presa il primo posto del pool II e il pass per le partite che assegneranno le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Highlights: Belgio-Italia 1-1 (4-5 d.c.r.) | Finale | Under 17 Euro 2026
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