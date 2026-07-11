LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | caccia alla finale per le azzurrine

Notizia in breve

Alle 12:10 è iniziata la semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 tra Italia e Spagna. La partita si sta svolgendo in diretta e l’obiettivo delle azzurrine è qualificarsi per la finale. La diretta aggiorna costantemente sull’andamento dell’incontro, offrendo una copertura in tempo reale dei punti e delle azioni principali. La partita rappresenta una fase decisiva del torneo, che si sta disputando nel 2026.