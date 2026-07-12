LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | finale equilibrata in vista per le azzurrine

Notizia in breve

L’Italia e la Turchia sono in campo nella finale degli Europei di volley femminile Under 18 2026, con il punteggio ancora aperto. La partita è equilibrata e segue aggiornamenti in tempo reale. Sono in programma anche le sfide tra Italia e Cina alle 14 e tra Italia e Serbia alle 18, entrambe nel torneo femminile di volley. La diretta streaming permette di seguire i match in corso.