LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | finale equilibrata in vista per le azzurrine
L’Italia e la Turchia sono in campo nella finale degli Europei di volley femminile Under 18 2026, con il punteggio ancora aperto. La partita è equilibrata e segue aggiornamenti in tempo reale. Sono in programma anche le sfide tra Italia e Cina alle 14 e tra Italia e Serbia alle 18, entrambe nel torneo femminile di volley. La diretta streaming permette di seguire i match in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Turchia, finale degli Europei Under 18 di pallavolo femminile. Il classico europeo degli ultimi anni si ripropone anche a livello giovanile: a Riga (Lettonia) italiane e turche si contendono la palma di Campionesse d’Europa under 18. L’Italia di Stefano Gregoris va a caccia del riscatto contro la Turchia. Contro la formazione anatolica le azzurrine hanno rimediato una, ininfluente, sconfitta al tie-break nell’ultima partita del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it
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