LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | finale equilibrata in vista per le azzurrine

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia e la Turchia sono in campo nella finale degli Europei di volley femminile Under 18 2026, con il punteggio ancora aperto. La partita è equilibrata e segue aggiornamenti in tempo reale. Sono in programma anche le sfide tra Italia e Cina alle 14 e tra Italia e Serbia alle 18, entrambe nel torneo femminile di volley. La diretta streaming permette di seguire i match in corso.

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