L’Italia ha vinto la finale degli Europei volley femminile Under 18 contro la Turchia con il punteggio di 3-0, conquistando il titolo di campionesse d’Europa. La partita si è svolta recentemente e ha visto le azzurrine dominare l’intero incontro. Sono stati aggiornamenti live durante l’evento. Sono previste anche dirette di altre gare di volley femminile: Italia-Cina alle 14 e Italia-Serbia alle 18, entrambe valide per competizioni giovanili.

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© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 3-0, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: CAMPIONESSE D’EUROPA! Le azzurrine dominano la finale

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