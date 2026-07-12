LIVE Italia-Turchia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-16 le azzurre dominano il 2° set

Notizia in breve

Le azzurre hanno vinto il secondo set contro la Turchia con il punteggio di 25-16, portandosi sul 2-0 nella partita degli Europei volley femminile U18 2026. La squadra italiana ha dominato la fase centrale del set, mantenendo un vantaggio stabile. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolgono anche in diretta incontri di volley femminile con Italia-Cina e Italia-Serbia, rispettivamente alle 14 e alle 18.