LIVE Italia-Turchia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-16 le azzurre dominano il 2° set
Le azzurre hanno vinto il secondo set contro la Turchia con il punteggio di 25-16, portandosi sul 2-0 nella partita degli Europei volley femminile U18 2026. La squadra italiana ha dominato la fase centrale del set, mantenendo un vantaggio stabile. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolgono anche in diretta incontri di volley femminile con Italia-Cina e Italia-Serbia, rispettivamente alle 14 e alle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 2-5 Attacco di seconda di Demirag 2-4 La palla è lungo. Punto che passa alle turche. 3-3 Parallela vincente di Tessariol. CHallenge chiamato dalla Tuchia per palla dentrofuori 2-3 Fuori il primo tempo di Legrenzi. 2-2 In rete la battuta di La Tella 2-1 Muro vincente di Faleschini 1-1 MOOOONSTEEEER BLOOOOCK LA TELLAAAA!! Murata la pipe di Turkyasar 0-1 Primo tempo di Ozerol TERZO SET 25-16 Pallonetto vincente di La Tella. Italia-Turchia 2-0!! 24-16 Mani out di prepotenza di Uysalcan 24-15 Mani out di Monari Gamba 23-15 Tessariol piega le mani del muro con la diagonale da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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