LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | le azzurre provano ad allungare nel 1° set

Notizia in breve

L’Italia sta giocando contro la Turchia nel primo set degli Europei volley femminile under 18, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Sono previsti aggiornamenti anche per le gare di volley femminile contro Cina e Serbia, rispettivamente alle 14 e alle 18.