LIVE Italia-Francia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-22 le azzurre a un set dalla finale
L'Italia ha vinto il secondo set contro la Francia 25-22, portandosi a un set dalla finale degli Europei di volley femminile under 18. Nel primo set, le azzurre hanno chiuso con Tessariol che ha segnato senza errori e Monari Gamba ha attaccato in parallela. Nel secondo set, le squadre hanno alternato momenti di vantaggio, con l'Italia che ha concluso con un finale di livello. La partita è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Tessariol non sbaglia. 1-0 Attacca in parallela Monari Gamba. 17.58 Secondo set dove le azzurre hanno rincorso nella prima parte, per poi giocare un gran finale. 25-22 La parallela di Monari Gamba! Italia avanti 2-0 contro la Francia. 24-22 Tocco sopraffino di Legrenzi: due set point. 23-22 Ancora il muro azzurro! Time-out Francia. 22-22 Muro azzurro vincente. 21-22 Errore francese in battuta. 20-22 Haeweng a segno. Time-out Italia. 20-21 Ace di Cohen. 20-20 Vincente l’attacco di Cohen. 20-19 Faleschini a muro. 19-19 Pasticcia l’Italia in ricezione. 19-18 In diagonale Manda. 18-18 Lunga la battuta azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Ci sono notti fatte per durare in eterno. Erano le 20 di domenica 9 luglio 2006 quando iniziò la finale dei Mondiali tra Italia e Francia. A Lecce, migliaia di persone si ritrovarono in piazza Sant’Oronzo per seguire la partita sul maxischermo, con il fiato sospeso e facebook
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