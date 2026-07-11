LIVE Italia-Francia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-22 le azzurre a un set dalla finale

Notizia in breve

L'Italia ha vinto il secondo set contro la Francia 25-22, portandosi a un set dalla finale degli Europei di volley femminile under 18. Nel primo set, le azzurre hanno chiuso con Tessariol che ha segnato senza errori e Monari Gamba ha attaccato in parallela. Nel secondo set, le squadre hanno alternato momenti di vantaggio, con l'Italia che ha concluso con un finale di livello. La partita è in corso.