LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | inizia la finale!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Turchia, valida per la finale degli Europei di volley femminile U18 2026, è iniziata con il punteggio di 0-0. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Inoltre, sono previste dirette di altre partite di volley femminile, tra cui Italia-Cina alle 14 e Italia-Serbia alle 18, entrambe valide per diverse categorie giovanili.

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