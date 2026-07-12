LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | inizia la finale!

Notizia in breve

La partita tra Italia e Turchia, valida per la finale degli Europei di volley femminile U18 2026, è iniziata con il punteggio di 0-0. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Inoltre, sono previste dirette di altre partite di volley femminile, tra cui Italia-Cina alle 14 e Italia-Serbia alle 18, entrambe valide per diverse categorie giovanili.