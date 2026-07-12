LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | inizia la finale!
La partita tra Italia e Turchia, valida per la finale degli Europei di volley femminile U18 2026, è iniziata con il punteggio di 0-0. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Inoltre, sono previste dirette di altre partite di volley femminile, tra cui Italia-Cina alle 14 e Italia-Serbia alle 18, entrambe valide per diverse categorie giovanili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 2-0 AAAAACEEEE MONARI GAMBAAAA! 1-0 Parallela vincente di Faleschini da posto 4 sull’alzata in bagher rovesciato di Manda. PRIMO SE T 17.00 Questo lo starting six turco: Demirag-Uysalcan, Balik-Ozerol, Turkyasar-Ozengin e Luleci (libero) 16.59 Questo il sestetto titolare dell’Italia: Manda-Tessariol, Legrenzi-La Tella, Monari Gamba-Faleschini e Grossi (libero) 16.57 Presentati i due arbitri dell’incontro (Linde Maertens e Janis Ivanovs). Ora è il momento di scoprire i sestetti titolari. 🔗 Leggi su Oasport.it
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