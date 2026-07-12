LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | Adigwe e le azzurrine si giocano l’oro
Le squadre italiane Under 22 e Serbia si sfidano per il titolo agli Europei di volley femminile 2026. La partita è in corso e si gioca in diretta. Contestualmente, ci sono aggiornamenti sulla sfida tra Italia e Cina nel volley femminile, in programma dalle 14.00, e tra Italia e Turchia nel volley Under 18, alle 17. La diretta è disponibile online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Serbia valido per la finale degli Europei Under 22 femminili di pallavolo, con le giovani ragazze del commissario tecnico Gaetano Gagliardi chiamate a concludere l’opera che hanno costruito nel corso di questi giorni di match fino all’atto conclusivo, che tra l’altro ci vede nettamente favorite per la vittoria. Ovviamente, il risultato di una finale, soprattutto... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Serbia, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: Adigwe e le azzurrine a caccia dell’oroDurante la partita tra Italia e Serbia valida agli Europei di volley femminile Under 22, le azzurrine sono in cerca della prima vittoria del torneo.
LIVE Italia-Turchia, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: le azzurrine si giocano il titolo!Le azzurrine sfidano le turche nella finale degli Europei Under 18 di pallavolo femminile.
Temi più discussi: Europei: vittoria all’esordio per l’Italia, Serbia battuta 3-2; LIVE Italia-Serbia, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: Adigwe e le azzurrine a caccia dell’oro; Europeo Under 20F, Italia-Serbia 85-78 (Giacchetti 24). Martedì l'Islanda (ore 19.30, Live YT FIBA); Europei: Fanizza presenta la manifestazione, domani alle ore 20 l’esordio degli azzurrini contro la Serbia.
DOMANI SARÀ UNA GIORNATA DI FINALI PER L'ITALIA! Ore 17:00 - Italia vs Turchia Finale Europei Under 18 femminili Ore 18:30 - Italia vs Serbia Finale Europei Under 22 femminili Forza ragazze! #CEV #EuroVolleyU18W #Euro x.com
Una prova di forza spinge l'Italia in finale agli Europei Under 22 femminili a L'Aia (Olanda). Le azzurre hanno liquidato con un netto 3-0 la Spagna in semifinale e in finale ritrovano la Serbia (3-2 ai danni dell'Olanda). Appuntamento domani alle 18,30 per il mat facebook
Italia-Serbia, finale Europei U22 volley femminile: quando si gioca, programma, orario, tv, streamingL'Italia affronterà la Serbia nella finale gli Europei U22 di volley femminile, in corso di svolgimento a Den Haag (Paesi Bassi). Dopo aver dettato legge ... oasport.it
Europei U 22 Femminili: secondo successo per l'Italia contro la SerbiaDopo alla vittoria al tie break sulla Polonia le azzurre superano in quattro set 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-19) l'ostica Serbia di Boricic ... tuttosport.com