LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | Adigwe e le azzurrine si giocano l’oro

Notizia in breve

Le squadre italiane Under 22 e Serbia si sfidano per il titolo agli Europei di volley femminile 2026. La partita è in corso e si gioca in diretta. Contestualmente, ci sono aggiornamenti sulla sfida tra Italia e Cina nel volley femminile, in programma dalle 14.00, e tra Italia e Turchia nel volley Under 18, alle 17. La diretta è disponibile online.