LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | Adigwe e le azzurrine a caccia dell’oro

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Serbia valida agli Europei di volley femminile Under 22, le azzurrine sono in cerca della prima vittoria del torneo. La gara si svolge con aggiornamenti in tempo reale e la diretta è disponibile sul sito. I punteggi e le azioni più importanti vengono trasmesse in modo continuo, con le squadre che si sfidano per ottenere il miglior risultato possibile. La partita continua con le giocatrici che cercano di mettere a segno punti decisivi.