LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | Adigwe e le azzurrine a caccia dell’oro
Durante la partita tra Italia e Serbia valida agli Europei di volley femminile Under 22, le azzurrine sono in cerca della prima vittoria del torneo. La gara si svolge con aggiornamenti in tempo reale e la diretta è disponibile sul sito. I punteggi e le azioni più importanti vengono trasmesse in modo continuo, con le squadre che si sfidano per ottenere il miglior risultato possibile. La partita continua con le giocatrici che cercano di mettere a segno punti decisivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Serbia valido per la finale degli Europei Under 22 femminili di pallavolo, con le giovani ragazze del commissario tecnico Gaetano Gagliardi chiamate a concludere l’opera che hanno costruito nel corso di questi giorni di match fino all’atto conclusivo, che tra l’altro ci vede nettamente favorite per la vittoria. Ovviamente, il risultato di una finale, soprattutto contro una nazionale che da sempre ci è rivale nei campionati internazionali con le selezioni maggiori anche se dalla nostra abbiamo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE
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