LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | azzurrine a caccia della finale!
Durante la semifinale degli Europei di volley femminile under 22, le squadre italiane e spagnole si sono affrontate in una partita decisiva. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni salienti. Le azzurrine sono state protagoniste di scambi intensi e punti importanti, mentre le avversarie hanno risposto con determinazione. La sfida si è conclusa con una vittoria per una delle due nazionali, aprendo la strada alla finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici ed amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella diretta live testuale della semifinale dell’ Europeo di volley femminile under 22. Le giovani azzurre dovranno vedersela con le iberiche per raggiungere la finale. Le ragazze di coach Nino Gagliardi si sono qualificate alle semifinali dopo l’ottimo cammino nella fase a gironi. Con tre vittorie, con Polonia, Serbia e Portogallo, l ‘Italia si è presa il primo posto del pool II e il pass per le partite che assegneranno le medaglie. L’avversaria dell’Italia sarà la Spagna, giunta seconda nell’altro girone del torneo dietro ai Paesi Bassi e davanti a Turchia e Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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