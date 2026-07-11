LIVE Italia-Spagna Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | azzurrine a caccia della finale!

Notizia in breve

Durante la semifinale degli Europei di volley femminile under 22, le squadre italiane e spagnole si sono affrontate in una partita decisiva. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni salienti. Le azzurrine sono state protagoniste di scambi intensi e punti importanti, mentre le avversarie hanno risposto con determinazione. La sfida si è conclusa con una vittoria per una delle due nazionali, aprendo la strada alla finale.