LIVE Italia-Serbia 3-1 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | REGINE D’EUROPA!!! Adigwe e compagne conquistano il titolo continentale!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha battuto la Serbia 3-1 nella finale degli Europei volley femminile U22 2026, conquistando il titolo continentale. La partita si è svolta oggi, con vittoria netta delle azzurre. La squadra italiana ha concluso il match con set finali di 25-20, 22-25, 25-18 e 25-19. La vittoria è arrivata dopo quattro set giocati con intensità e determinazione. La squadra si è aggiudicata così il primo posto in questa competizione europea.

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Video Italy ??vs?? Serbia VNL Womens Volleyball Week 2 2026 | Pasig City

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