LIVE Italia-Serbia 2-1 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurrine nel quarto set 6-1
L’Italia ha vinto 2-1 contro la Serbia nella partita valida per gli Europei di volley femminile U22 2026. Nel quarto set, le azzurrine hanno iniziato con un parziale di 6-1. La partita è aggiornata in tempo reale, con ulteriori incontri di volley femminile previsti nel pomeriggio, tra cui Italia-Cina alle 14 e Italia-Turchia U18 alle 17.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 10-2 Diagonale perfetta di Merit da posto due! 9-2 Questa volta è Adigwe che subisce il muro serbo. 9-1 Esce la diagonale di Mihajilovic da posto quattro! 8-1 Ancora un muroooo!! Sempre Bosso, questa volta su Vidacic da posto due! 7-1 Altro muro per le azzurre! Bosso e Manfredini bloccano Mijacic. Time-out della Serbia. 6-1 Invasione a rete del muro serbo! 5-1 Muro micidiale delle azzurre su Mihajilovic! 4-1 In rete il servizio di Korolija. 3-1 Anche Adigwe manda via il colpo da seconda linea, nel suo caso a non trovare il campo è la parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali femminili( 05 06 2026)
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: ' ! Proprio come 2 anni fa, sarà ancora Italia vs Serbia Ore 18:30 Diretta gratuita sul canale YouTube di CEVolleyball. Forza! #CEV #EuroVolleyU22W #volle x.com
?? Tic Tac Next Show @ricky_martin 16 junio: Belgrade, Serbia - Belgrade River Fest 19 junio : Pula, Croacia – Pula Arena 21 junio : San Benedetto del Tronto, Italia – SanPark Live Arena 24 junio : Pully, Suiza – Quai Milliquet 27 junio : Obe facebook
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