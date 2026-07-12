LIVE Italia-Serbia 2-1 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle azzurrine nel quarto set 6-1

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto 2-1 contro la Serbia nella partita valida per gli Europei di volley femminile U22 2026. Nel quarto set, le azzurrine hanno iniziato con un parziale di 6-1. La partita è aggiornata in tempo reale, con ulteriori incontri di volley femminile previsti nel pomeriggio, tra cui Italia-Cina alle 14 e Italia-Turchia U18 alle 17.

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