La finale delle nazionali femminili under 22 di volley si è conclusa con un pareggio 0-0 tra Italia e Serbia. La partita è iniziata questa mattina, senza reti segnate durante i tre set disputati. La gara si è svolta senza variazioni nel punteggio e senza ulteriori dettagli sui momenti salienti. La partita fa parte dei campionati europei in corso e si è giocata in diretta streaming. Sono previste altre partite di volley femminile nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 Inizia il match! 18.30 Italia in campo con Piomboni, Marchesini, Amoruso, Manfredini, Adigwe, Peroni e Regoni come libero. 18.29 Ci siamo, ormai le formazioni sono pronte. Sta per iniziare la finale! 18.26 Partono gli inni nazionali, il primo ad essere cantato è quello dell’Italia! 18.25 Le prime a fare il loro ingresso in campo sono le azzurre, cariche come non mai dopo la semifinale dominata contro la Spagna per 3-0. 18.24 Siamo agli annunci delle due formazioni, con un ingresso in campo abbastanza scenico ormai noto nella competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 0-0, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: inizia la finale delle azzurrine!

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Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE

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