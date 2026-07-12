LIVE Italia-Serbia 0-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | inizia la finale delle azzurrine!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale delle nazionali femminili under 22 di volley si è conclusa con un pareggio 0-0 tra Italia e Serbia. La partita è iniziata questa mattina, senza reti segnate durante i tre set disputati. La gara si è svolta senza variazioni nel punteggio e senza ulteriori dettagli sui momenti salienti. La partita fa parte dei campionati europei in corso e si è giocata in diretta streaming. Sono previste altre partite di volley femminile nel pomeriggio.

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Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE

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