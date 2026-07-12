LIVE Italia-Serbia 1-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | le azzurrine trovano l’acuto finale e vincono 25-21 il primo set
Le ragazze italiane hanno vinto il primo set contro la Serbia con il punteggio di 25-21 durante gli Europei di volley femminile U22 2026. L'incontro è in corso e si può seguire in diretta. La sfida tra Italia e Cina si svolge alle 14, mentre Italia-Turchia U18 è prevista alle 17. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 25-21 Il primo set è delle azzurrine!! Muro vincente, ancora una volta di Adigwe, che chiude il parziale d’apertura. 24-21 L’attacco di Bosso in posto quattro si insacca nel muro avversario con la palla che cade a terra! Tre set point per le azzurrine! 23-21 Ace dell’Italia! Servizio vincente di Sassolini! 22-21 Muro importantissimo messo a segno da Adigwe, torniamo in vantaggio! 21-21 Primo punto del match di Bosso appena entrata, ottima diagonale da posto quattro. Time-out dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali femminili( 05 06 2026)
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: ' ! Proprio come 2 anni fa, sarà ancora Italia vs Serbia Ore 18:30 Diretta gratuita sul canale YouTube di CEVolleyball. Forza! #CEV #EuroVolleyU22W #volle x.com
#Europei #Under22 #femminili #Italia #Serbia EUROPEI UNDER 22 FEMMINILI. Il 3-1 alla Serbia e la sfida al Portogallo per chiudere la fase a gironi L'AIA (PAESI BASSI). L’Italia di coach Nino Gagliardi batte la Serbia nella seconda giornata di gare agli Euro facebook
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