LIVE Italia-Serbia 1-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | le azzurrine trovano l’acuto finale e vincono 25-21 il primo set

Notizia in breve

Le ragazze italiane hanno vinto il primo set contro la Serbia con il punteggio di 25-21 durante gli Europei di volley femminile U22 2026. L'incontro è in corso e si può seguire in diretta. La sfida tra Italia e Cina si svolge alle 14, mentre Italia-Turchia U18 è prevista alle 17. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta live.