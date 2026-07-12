LIVE Italia-Serbia 2-1 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | le azzurrine di Gagliardi volano verso il titolo 18-9

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Serbia valida agli Europei di pallavolo femminile U22 2026, le azzurrine hanno ottenuto un punteggio di 2-1, portandosi avanti nel punteggio con un vantaggio di 18-9 nel set attuale. La gara si sta svolgendo in diretta, mentre sono in programma anche incontri tra Italia e Cina e tra Italia e Turchia nelle rispettive categorie di volley femminile.