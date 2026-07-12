LIVE Italia-Serbia 2-1 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | le azzurrine di Gagliardi volano verso il titolo 18-9
Durante la partita tra Italia e Serbia valida agli Europei di pallavolo femminile U22 2026, le azzurrine hanno ottenuto un punteggio di 2-1, portandosi avanti nel punteggio con un vantaggio di 18-9 nel set attuale. La gara si sta svolgendo in diretta, mentre sono in programma anche incontri tra Italia e Cina e tra Italia e Turchia nelle rispettive categorie di volley femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 24-13 Primo tempo bestiale di Marchesini! Ecco i primi match point! 23-13 Ace di Mijacic. 23-12 Non trova il campo la diagonale di Piomboni da posto quattro. 23-11 Diagonale irreale di Adigwe da seconda linea, e non è la prima! 22-11 Ace di Manfredini, raddoppiamo la Serbia! Le azzurrine volano verso il titolo europeo Under 22. 21-11 Muro vincente di Marchesini su Babalj. 20-11 Pipe perfetta di Adigwe. 19-11 Diagonale vincente di Mihajilovic da posto quattro. 19-10 Fast perfetta di Manfredini che trova la parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE
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LIVE Italia-Serbia, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: Adigwe e le azzurrine si giocano l’oroLe squadre italiane Under 22 e Serbia si sfidano per il titolo agli Europei di volley femminile 2026.
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