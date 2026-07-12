LIVE Italia-Serbia 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | raddoppio delle azzurre che vincono 25-19 il secondo set
L’Italia ha vinto 2-0 contro la Serbia nel match di volley femminile U22 ai Campionati Europei 2026. Le azzurre hanno conquistato il secondo set con un punteggio di 25-19, portandosi avanti nella partita. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta live. Sono programmate anche le gare Italia-Cina e Italia-Turchia nelle categorie femminili, rispettivamente alle 14 e alle 17.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 1-1 Pipe vincente di Bosso! 0-1 Invasione a rete della prima linea azzurra. 25-19 Anche il secondo set è delle azzurre!! La parallela da posto quattro di Bosso viene deviata fuori!! 24-19 Questa volta il servizio dell’opposta di Conegliano si ferma in rete. 24-18 Ace di Adige!! 23-18 Mani fuori vincente anche per Adigwe con la parallela da posto due!! 22-18 Mani fuori dal primo tempo di Skocajic. 22-17 Primo tempo piazzato e vincente di Marchesini. 21-17 Passa l’attacco di Skocajic dal primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali femminili( 05 06 2026)
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Temi più discussi: Europei: vittoria all’esordio per l’Italia, Serbia battuta 3-2; Europeo Under 20F, Italia-Serbia 85-78 (Giacchetti 24). Martedì l'Islanda (ore 19.30, Live YT FIBA); Dove vedere Italia-Serbia oggi in tv, finale Europei U22 volley femminile: orario, canale, streaming; Italbasket, la seconda fase: Bosnia e Serbia ad agosto, il calendario completo.
: ' ! Proprio come 2 anni fa, sarà ancora Italia vs Serbia Ore 18:30 Diretta gratuita sul canale YouTube di CEVolleyball. Forza! #CEV #EuroVolleyU22W #volle x.com
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