LIVE Italia-Serbia 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | raddoppio delle azzurre che vincono 25-19 il secondo set

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto 2-0 contro la Serbia nel match di volley femminile U22 ai Campionati Europei 2026. Le azzurre hanno conquistato il secondo set con un punteggio di 25-19, portandosi avanti nella partita. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta live. Sono programmate anche le gare Italia-Cina e Italia-Turchia nelle categorie femminili, rispettivamente alle 14 e alle 17.

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