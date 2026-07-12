LIVE Italia-Serbia 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | raddoppio delle azzurre che vincono 25-19 il secondo set

Notizia in breve

L’Italia ha vinto 2-0 contro la Serbia nel match di volley femminile U22 ai Campionati Europei 2026. Le azzurre hanno conquistato il secondo set con un punteggio di 25-19, portandosi avanti nella partita. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta live. Sono programmate anche le gare Italia-Cina e Italia-Turchia nelle categorie femminili, rispettivamente alle 14 e alle 17.