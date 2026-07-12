LIVE Italia-Serbia 1-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | difficoltà in ricezione per le azzurre nel secondo set 3-6

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set dell'incontro tra Italia e Serbia alle Europei volley femminile U22, le azzurre hanno subito difficoltà in ricezione, con un punteggio di 3-6. La partita è in corso e l'Italia attualmente guida per 1-0 nel punteggio complessivo. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale, mentre si prosegue con le altre partite di oggi.

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