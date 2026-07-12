LIVE Italia-Serbia 1-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | difficoltà in ricezione per le azzurre nel secondo set 3-6
Nel secondo set dell'incontro tra Italia e Serbia alle Europei volley femminile U22, le azzurre hanno subito difficoltà in ricezione, con un punteggio di 3-6. La partita è in corso e l'Italia attualmente guida per 1-0 nel punteggio complessivo. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale, mentre si prosegue con le altre partite di oggi.
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Italia Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali femminili( 05 06 2026)
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: ' ! Proprio come 2 anni fa, sarà ancora Italia vs Serbia Ore 18:30 Diretta gratuita sul canale YouTube di CEVolleyball. Forza! #CEV #EuroVolleyU22W #volle x.com
?? Tic Tac Next Show @ricky_martin 16 junio: Belgrade, Serbia - Belgrade River Fest 19 junio : Pula, Croacia – Pula Arena 21 junio : San Benedetto del Tronto, Italia – SanPark Live Arena 24 junio : Pully, Suiza – Quai Milliquet 27 junio : Obe facebook
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