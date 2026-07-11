L’Italia affronta il Canada nel penultimo impegno della Nations League di volley femminile 2026. La partita si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite la cronaca testuale. L'incontro rappresenta un momento importante nel percorso delle azzurre nel torneo, che prosegue con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di competizione internazionale tra le due nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Canada valido per il penultimo impegno della prima fase della Nations League volley femminile 2026, con la terza settimana che ormai è agli sgoccioli e con le azzurre che hanno già staccato il biglietto per l’aeroporto in direzione Macao, in Cina, luogo delle Finals della competizione che Julio Velasco vuole portare a casa per il terzo anno di fila. Le azzurre vengono da tre vittorie di fila con l’obiettivo di aumentare a quattro il bottino contro una nazionale che sulla carta parte nettamente sfavorita rispetto alla nostra super squadra, campionessa di tutto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: penultimo impegno per le azzurre

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Canada vs USA Epic Volleyball Highlights | Men's VNL 2026

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