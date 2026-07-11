LIVE Italia-Canada 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il penultimo impegno delle azzurre

Durante la partita di volley femminile tra Italia e Canada, il punteggio è attualmente 0-0. Nel corso del match, Guezen ha tentato una smanacciata complicata da posizione quattro, ma la palla è uscita. In un'altra azione, Danesi ha realizzato un muro per bloccare un attacco di Van Ryk, portando il punteggio in parità 1-1. La partita fa parte del torneo Nations League 2026 e rappresenta il penultimo impegno delle azzurre nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Guezen cerca una smanacciata complessa da posto quattro, la palla esce. 1-1 Muro di Danesi per dire di no a Van Ryk. 0-1 Subito un primo tempo per Thokbuom. Inizia il match 10.29 Le squadre sono in campo, il match sta per iniziare. 10.28 Questo lo starting six dell’Italia: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro e Fersino come libero. Egonu e Cambi entreranno per il cambio di diagonale su Orro e Kate. 10.27 Ci sarà da capire se Velasco questa volta farà partire titolare Paola Egonu o se la scelta ricadrà ancora su Ekaterina Antropova, con l’opposta e capitana di Milano pronta a subentrare con il doppio cambio di diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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