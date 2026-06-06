LIVE Italia-Olanda 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano il secondo set 25-18
Le azzurre hanno vinto il secondo set 25-18 contro le olandesi, dopo aver dominato la partita. Nel primo set, un diagonale di Antropova da zona 4 ha portato le italiane in vantaggio. L'incontro, valido per la Nations League femminile 2026, è in corso e si può seguire in diretta. La partita si svolge con ritmo serrato e scambi intensi, evidenziando la superiorità delle italiane nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Diagonale di Antropova da zona 4 0-1 Vincente Adigwe da sexonda linea 25-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Italia dominante in questo secondo set, 2-0 per le azzurre che finora hanno giocato un buon match 24-18 Murooooooooooooooooo Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 23-18 Errore al servizio Italia 23-17 Primo tempo Nwakalor 22-17 In rete la diagonale di Diop 22-16 Ace Van de Vosse 22-15 Diagonale di Van de Vosse da zona 2 22-14 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooooooooooor 21-14 Diagonale di Antropova da zona 4 20-14 Muro di Timmerman 20-13 Muro di Kok 20-12 Diagonale di Diop... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Netherlands | Volleyball Nations League Femminile – Settimana 1 | 5 Giugno 2026 LIVE SCORE
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