LIVE Italia-Olanda 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano il secondo set 25-18

Notizia in breve

Le azzurre hanno vinto il secondo set 25-18 contro le olandesi, dopo aver dominato la partita. Nel primo set, un diagonale di Antropova da zona 4 ha portato le italiane in vantaggio. L'incontro, valido per la Nations League femminile 2026, è in corso e si può seguire in diretta. La partita si svolge con ritmo serrato e scambi intensi, evidenziando la superiorità delle italiane nel secondo set.