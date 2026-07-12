litiga con il fratello al lavoro e lo uccide a colpi di mannaia

Un uomo di 60 anni è stato ucciso con una mannaia dal fratello durante un alterco sul posto di lavoro. Dopo aver colpito la vittima, il sospetto ha tentato di fuggire, ma non è riuscito a scappare. La vittima, noto come Lino, è stato colpito ripetutamente e ha cercato di allontanarsi dall’aggressore senza riuscirci. La lite tra i due fratelli si è conclusa con l’uccisione, senza ulteriori dettagli sulle cause del conflitto.

Ucciso a colpi di mannaia dal fratello. Ha provato a fuggire Natale Guarrera, per tutti Lino, 60 anni, ma Giovanni, più grande di lui di tre anni, non gli ha lasciato scampo. Intorno alle 9 di ieri mattina, al culmine dell'ennesima lite scoppiata all'interno della pescheria di Lino, sul lungomare Pantano di Riposto, sulla riviera ionica del Catanese, prima lo ha ferito alla gola con un taglierino, poi, lo ha inseguito all'esterno e, quando lo ha raggiunto, lo ha finito a colpi di mannaia sferrati in diverse parti del corpo. La scena, rapida e brutale, ha sconvolto chi si trovava nei pressi dell'attività, attirando l'attenzione di alcuni passanti ed esercenti della zona, rimasti scioccati davanti alla violenza improvvisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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