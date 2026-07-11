insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia

Un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia in un incidente avvenuto a Rispoto, nel Catanese. I due avevano già avuto discussioni in passato. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri sul posto.

È accaduto a Rispoto, comune del litorale di Catania. I due avevano contrasti pregressi, aggressore arrestato da carabinieri. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

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