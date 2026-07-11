Un uomo è stato ucciso questa mattina sul lungomare di Riposto durante una lite tra fratelli, entrambi rivenditori di pesce. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due fratelli ha inseguito l’altro e lo ha colpito con una mannaia, provocandone la morte. La lite, che avrebbe radici in dissapori pregressi, si è conclusa con l’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contasti pregressi, uno di loro ha colpito l’altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Ci sono dissidi familiari e professionali alla base della lite tra la vittima, il 61enne Lino Guarrera e il fratello, Giovanni, che ha 63 anni. Da una prima ricostruzione, i due, che avevano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano, avevano dei contrasti pregressi. Stamattina, nella loro negozio hanno avuto un violento diverbio poi degenerato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia: l'omicidio sul lungomare di Riposto

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