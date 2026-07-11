L’Italia ha battuto la Francia con un punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-8) nella semifinale degli Europei U18 di volley femminile. La squadra italiana si è qualificata per la finale del torneo. Tessariol e Legrenzi sono risultate tra le giocatrici più solide, contribuendo alla vittoria. La partita si è conclusa con un set decisamente più ampio rispetto agli altri due, dominato dalla formazione italiana.

L’Italia ha sconfitto la Francia con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-8) nella semifinale degli Europei U18 di volley femminile e si è così qualificata per l’atto conclusivo della rassegna continentale riservata alle minorenni. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 12 luglio (ore 17.00) per affrontare la Turchia, capace di regolare l’Ungheria per 3-1 nell’altro match a eliminazione diretta, di fronte al pubblico di Riga (Lettonia). Sarà un’occasione di rivincita per le azzurre, che in settimana sono state battute proprio dalle anatoliche durante la fase a gironi. Le ragazze di coach Stefano Gregoris sono state impeccabili... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, Italia in finale agli Europei U18: Francia liquidata, Tessariol e Legrenzi granitiche

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