Opposizioni sulle barricate | È la fotografia di Bologna

Le opposizioni hanno commentato la recente classifica sul gradimento, definendola come una rappresentazione della situazione attuale in città. La consultazione elettorale per le amministrative si svolgerà tra meno di un anno, e la campagna elettorale sta entrando nel vivo.

Le opposizioni non lasciano passare inosservata la classifica sul gradimento. E mentre le Comunali si avvicinano – si voterà fra meno di un anno – la campagna elettorale entra nel vivo. Per Francesco Sassone, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, "non può stupire il calo di gradimento di Lepore, al minimo storico". "I bolognesi non sono certo ingenui e sanno che l’unico responsabile della situazione in cui si trova la città, sporca, insicura e bloccata da anni per i cantieri di un inutile tram, ha un solo responsabile – attacca il meloniano –. Si può, si deve cambiare e il centrodestra ha tutte le capacità per governare Bologna e invertire la rotta di una città sempre più in declino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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