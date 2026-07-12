L' Italia dribbla la stretta di Hormuz

L’Italia chiude il 2026 con una crescita del PIL dello 0,9 per cento, dopo aver trascorso sei mesi a preoccuparsi degli effetti dello stretto di Hormuz. La crescita è inferiore a quella della Francia, che si attesta all’1 per cento, e superiore a quella della Germania, ferma allo 0,4 per cento. La stima ufficiale è stata comunicata al termine dell’anno, dopo un periodo di incertezza legato alle tensioni geopolitiche nella regione.

Dopo sei mesi di 2026, quattro dei quali passati a temere le conseguenze dello stretto di Hormuz, il Pil italiano può chiudere l'anno a +0,9%: poco sotto la Francia (+1%) e il doppio rispetto alla Germania (+0,4%). Mentre i consumi, pur minacciati dall'inflazione, salgono dell'1,2%. Sono le stime che l'Ufficio studi di Confcommercio, guidato da Mariano Bella, ha fornito ieri nel suo rapporto annuale sui trend delle regioni italiane. Un focus che mostra le diverse velocità della crescita lungo la penisola: a tirare sono le regioni del Nord, mentre il Mezzogiorno va più piano, in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie che, in molte regioni di quest'area, sono sotto i livelli di 10 anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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