Un giovane talento italiano di 18 anni sta attirando l’attenzione con la maglia del Borussia Dortmund. Figlio di un ex calciatore, ha già esordito come titolare in una partita ufficiale, segnando un gol e mostrando buone doti tecniche. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Il 18enne Samuele Inacio, stella degli azzurrini e figlio di Inacio Pià, continua a stupire con la maglia del Borussia Dortmund. Proprio ieri ha giocato la sua prima gara da titolare con i gialloneri, collezionando 74 minuti, una percentuale di passaggi riusciti pari al 93% e di dribbling riusciti pari al 100%. Sul 3-0 ha sciupato la chance di segnare il suo primo gol tra i professionisti, ma i tifosi tedeschi hanno decisamente apprezzato la sua prestazione: l'ex Atalanta, infatti, è uscito tra gli applausi. Guarda gli highlights della partita contro il Friburgo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, guarda che Inacio! A 18 anni titolare col Borussia, si divora un gol ma dribbla e incanta

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