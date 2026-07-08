L'Inter sta valutando ancora l'acquisto di Anan Khalaili, ma la trattativa con l’Union Saint-Gilloise è ferma. La distanza tra le parti rimane significativa. Nel frattempo, il club ha confermato che l’attaccante Doué è in stand-by e non ci sono sviluppi immediati. La società continua a monitorare la situazione senza indicare tempi certi per eventuali decisioni o avanzamenti.

di Alberto Petrosilli La distanza con l’Union Saint-Gilloise resta ampia: il punto sulla trattativa di Alfio Musmarra. Conferme su Doué. La trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili continua a vivere una fase di stallo. A fare il punto della situazione è stato Alfio Musmarra, intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha spiegato che la distanza tra domanda e offerta resta significativa e che il club nerazzurro sta valutando anche profili alternativi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « La situazione Khalaili è assolutamente in stand-by, la forbice tra domanda e offerta è ancora assolutamente ampia. L’Inter non vuole giochi al rialzo con nessuno, ritiene esagerata ed eccessiva la richiesta di 30 mln di euro e quindi si sta guardando attorno per cercare altri profili e altre idee. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Musmarra conferma: «Khalaili è in stand-by, l’Inter valuta anche Doue»

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