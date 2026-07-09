Inter occhi sulla difesa | Alaba torna nel mirino ma Chalobah resta la prima scelta

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter valuta il ritorno di David Alaba, che potrebbe arrivare a parametro zero. Tuttavia, Chalobah resta la prima scelta per la difesa. La società nerazzurra sta analizzando diversi profili per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. Alaba, difensore austriaco, rappresenta un’opportunità senza costi di acquisto. La trattativa con Chalobah prosegue come priorità, mentre il nome di Alaba rimane tra quelli considerati.

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di Alberto Petrosilli I nerazzurri valutano più profili: il difensore austriaco Alaba rappresenta un’opportunità a parametro zero. L’ Inter continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Se la priorità resta l’arrivo di un esterno destro, con i contatti che proseguono per Khalaili dell’ Union Saint-Gilloise, la dirigenza nerazzurra è impegnata anche nella ricerca di un nuovo difensore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In cima alla lista rimane Trevoh Chalobah, profilo particolarmente apprezzato dalla società. Il Chelsea è al corrente dell’interesse dell’Inter, così come il Como, che attraverso il presidente Mirwan Suwarso avrebbe fatto sapere di essere pronto a defilarsi qualora i nerazzurri decidessero di affondare il colpo per il centrale inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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