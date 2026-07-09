di Alberto Petrosilli I nerazzurri valutano più profili: il difensore austriaco Alaba rappresenta un’opportunità a parametro zero. L’ Inter continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Se la priorità resta l’arrivo di un esterno destro, con i contatti che proseguono per Khalaili dell’ Union Saint-Gilloise, la dirigenza nerazzurra è impegnata anche nella ricerca di un nuovo difensore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In cima alla lista rimane Trevoh Chalobah, profilo particolarmente apprezzato dalla società. Il Chelsea è al corrente dell’interesse dell’Inter, così come il Como, che attraverso il presidente Mirwan Suwarso avrebbe fatto sapere di essere pronto a defilarsi qualora i nerazzurri decidessero di affondare il colpo per il centrale inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, occhi sulla difesa: Alaba torna nel mirino, ma Chalobah resta la prima scelta

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