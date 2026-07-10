L’Inter punta ora su Chalobah per rinforzare la difesa, ma ci sono due alternative ancora in corsa. Dopo aver concluso l’acquisto di Khalaili e confermato Provedel tra i pali, la società intensifica le trattative per completare il reparto arretrato. Chalobah è il nome più caldo, ma non sono esclusi altri profili. Nessuna novità sui tempi di chiusura dell’operazione.

L’Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative. Chiuso definitivamente il colpo Khalaili e blindata la porta grazie all’innesto di Ivan Provedel, la dirigenza dell’ Inter sta concentrando tutte le proprie energie sulla ricostruzione del pacchetto arretrato. Gli addii ufficiali di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, giunti alla scadenza naturale del loro vincolo contrattuale, hanno lasciato un vuoto numerico e di esperienza che costringerà la società milanese a intervenire sul mercato con due acquisti. La priorità assoluta del direttore sportivo Piero Ausilio è l’innesto di un centrale di caratura internazionale, pronto nell’immediato e capace di integrarsi rapidamente per affrontare al meglio gli impegni di Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Dopo il colpo Khalaili, l’Inter pensa alla difesa: Chalobah in pole position, ma resistono due alternative sullo sfondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane

Vlahovic Juve, il rinnovo è la priorità assoluta: prossime settimane decisive, sullo sfondo restano due alternativeNei prossimi giorni, le trattative tra la società e l'agente dell'attaccante si intensificheranno per definire il rinnovo contrattuale.

Temi più discussi: Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il Napoli; Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane; Inter, aperta ufficialmente la trattativa per Khalaili. Per Chalobah resta il pericolo Como; Inter stringe per Khalaili: la firma entro il weekend?.

Ostacoli, colpi di scena, alternative e offerte bluff: i dribbling dell’Inter e del suo nuovo colpo Anan Khalaili Leggi l’editoriale di @Glongari - X x.com

Dopo il colpo Khalaili, l’Inter pensa alla difesa: Chalobah in pole position, ma resistono due alternative sullo sfondoL'Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative Chiuso definitivament ... calcionews24.com

L'Inter ha scelto il dopo Dumfries. Tutto sull'imminente arrivo di KhalailiL'Inter mette la freccia e chiude un'operazione di mercato importante, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, esterno dell'Atalanta poi passato al Chelsea per oltre 50 milioni di e ... tuttomercatoweb.com