Dopo il colpo Khalaili l’Inter pensa alla difesa | Chalobah in pole position ma resistono due alternative sullo sfondo

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter punta ora su Chalobah per rinforzare la difesa, ma ci sono due alternative ancora in corsa. Dopo aver concluso l’acquisto di Khalaili e confermato Provedel tra i pali, la società intensifica le trattative per completare il reparto arretrato. Chalobah è il nome più caldo, ma non sono esclusi altri profili. Nessuna novità sui tempi di chiusura dell’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative. Chiuso definitivamente il colpo Khalaili e blindata la porta grazie all’innesto di Ivan Provedel, la dirigenza dell’ Inter sta concentrando tutte le proprie energie sulla ricostruzione del pacchetto arretrato. Gli addii ufficiali di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, giunti alla scadenza naturale del loro vincolo contrattuale, hanno lasciato un vuoto numerico e di esperienza che costringerà la società milanese a intervenire sul mercato con due acquisti. La priorità assoluta del direttore sportivo Piero Ausilio è l’innesto di un centrale di caratura internazionale, pronto nell’immediato e capace di integrarsi rapidamente per affrontare al meglio gli impegni di Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

dopo il colpo khalaili l8217inter pensa alla difesa chalobah in pole position ma resistono due alternative sullo sfondo
© Calcionews24.com - Dopo il colpo Khalaili, l’Inter pensa alla difesa: Chalobah in pole position, ma resistono due alternative sullo sfondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane

Vlahovic Juve, il rinnovo è la priorità assoluta: prossime settimane decisive, sullo sfondo restano due alternativeNei prossimi giorni, le trattative tra la società e l'agente dell'attaccante si intensificheranno per definire il rinnovo contrattuale.

Temi più discussi: Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il Napoli; Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane; Inter, aperta ufficialmente la trattativa per Khalaili. Per Chalobah resta il pericolo Como; Inter stringe per Khalaili: la firma entro il weekend?.

dopo il colpo khalailiDopo il colpo Khalaili, l’Inter pensa alla difesa: Chalobah in pole position, ma resistono due alternative sullo sfondoL'Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative Chiuso definitivament ... calcionews24.com

dopo il colpo khalailiL'Inter ha scelto il dopo Dumfries. Tutto sull'imminente arrivo di KhalailiL'Inter mette la freccia e chiude un'operazione di mercato importante, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, esterno dell'Atalanta poi passato al Chelsea per oltre 50 milioni di e ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web