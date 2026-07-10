Dopo il colpo Khalaili l’Inter pensa alla difesa | Chalobah in pole position ma resistono due alternative sullo sfondo
L’Inter punta ora su Chalobah per rinforzare la difesa, ma ci sono due alternative ancora in corsa. Dopo aver concluso l’acquisto di Khalaili e confermato Provedel tra i pali, la società intensifica le trattative per completare il reparto arretrato. Chalobah è il nome più caldo, ma non sono esclusi altri profili. Nessuna novità sui tempi di chiusura dell’operazione.
L’Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative. Chiuso definitivamente il colpo Khalaili e blindata la porta grazie all’innesto di Ivan Provedel, la dirigenza dell’ Inter sta concentrando tutte le proprie energie sulla ricostruzione del pacchetto arretrato. Gli addii ufficiali di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, giunti alla scadenza naturale del loro vincolo contrattuale, hanno lasciato un vuoto numerico e di esperienza che costringerà la società milanese a intervenire sul mercato con due acquisti. La priorità assoluta del direttore sportivo Piero Ausilio è l’innesto di un centrale di caratura internazionale, pronto nell’immediato e capace di integrarsi rapidamente per affrontare al meglio gli impegni di Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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