Lino Banfi festeggia 90 anni | la torta nasconde un dettaglio che farà sorridere tutti i fan

Lino Banfi ha compiuto 90 anni il 9 luglio 2026, celebrando il traguardo con amici e familiari. Durante la festa, la torta ha nascosto un dettaglio che ha suscitato sorrisi tra i presenti. L'attore pugliese ha ricevuto numerosi messaggi di auguri, senza partecipare a eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La celebrazione si è svolta in un ambiente privato, lontano dai riflettori.

Lino Banfi ha festeggiato un traguardo speciale: il 9 luglio 2026 l’attore pugliese ha compiuto 90 anni e ha celebrato il compleanno circondato dagli affetti più cari. In un video pubblicato dal settimanale Oggi, Lino appare davanti alla torta insieme ai figli Rosanna Banfi e Walter Zagaria, quest’ultimo molto più riservato e raramente presente in occasioni pubbliche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale) Accanto a lui anche Pio e Amedeo, il duo comico foggiano che negli ultimi anni ha avuto un ruolo importante nella sua carriera, dirigendolo nel film Oi vita mia. Nel filmato si vede Lino Banfi emozionato e circondato dagli invitati mentre tutti intonano il classico “Tanti auguri a te”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Lino Banfi, simbolo della commedia italiana, festeggia oggi i suoi 90 anni. Un viaggio che abbraccia oltre sessant'anni di carriera, tra ricordi e nuove sfide, come il suo memoir e un podcast in arrivo. Continua la lettura : ift.tt/kYRUNwa x.com

Lino Banfi festeggia 90 anni: la torta nasconde un dettaglio che farà sorridere tutti i fanLino Banfi ha festeggiato i suoi 90 anni con figli, amici, Pio e Amedeo e una torta speciale dedicata a Oronzo Canà, il personaggio simbolo de L'allenatore nel pallone. cinemaserietv.it

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